Prescrizione,Bonafede:"Renzi è isolato"

"Prendo atto che Italia Viva si è isolata dalla maggioranza votando insieme a FI e alle opposizioni".Così il Guardasigilli a Radiocapital sulle critiche dialla riforma su. Ieri in commissione Giustizia la maggioranza si è spaccata e Iv ha votato con FI e le opposizioni,sottolinea: "La proposta che voleva abolire la prescrizioone non è passata. Abbiamo bloccato FI e Centrodestra.Il mio lavoro è dare ai cittadini una riforma che permetta ai cittadini di avere un processo penale in tempi ragionevoli".(Di giovedì 16 gennaio 2020)