Pomeriggio Cinque: Roger Garth chiede la squalifica di Antonio Zequila (Di giovedì 16 gennaio 2020) Antonio Zequila del Grande Fratello Vip nei guai: la segnalazione di Roger Garth a Pomeriggio 5 E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. La seconda parte della trasmissione è stata dedicata interamente a ciò che è successo ieri nella terza puntata puntata del GF Vip. E in questa occasione l’opinionista Roger Garth ha fatto una rivelazione che ha preso in contropiede tutti. Cosa ha detto? Ha fatto una segnalazione su Antonio Zequila. Segnalazione che potrebbe metterlo davvero nei guai. In pratica l’uomo, parlando del ‘caso di Salvo Veneziano’ ha chiesto l’immediata espulsione di Antonio Zequila per delle dichiarazioni molto forti che avrebbe rivolto a Carlotta Maggiorana: “Il signor Antonio Zequila, e sottolineo che ho pubblicato un video sul mio profilo instagram, ha detto all’ex Miss Italia: ‘Ti dò un cazzotto e ti ... Leggi la notizia su lanostratv

