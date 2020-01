Napoli, dopo gli acquisti anche le cessioni: Gaetano alla Cremonese (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – dopo gli acquisti di Lobotka e Demme, in casa Napoli si pensa anche a come sfoltire la rosa. Il prossimo calciatore azzurro con le valigie pronte è Gianluca Gaetano che, come riportato anche ieri, è destinato a vestire la maglia della Cremonese. Per il passaggio del classe 2000 in grigiorosso mancano praticamente solo visite e firma del contratto. Secondo quanto confermato da Radio Kiss Kiss Napoli poco fa, già in giornata il ragazzo saluterà i compagni di squadra per raggiungere Cremona. Giocherà in prestito per sei mesi in Serie B, per poi tornare all’ombra del Vesuvio la prossima estate. L'articolo Napoli, dopo gli acquisti anche le cessioni: Gaetano alla Cremonese proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

