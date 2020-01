Lorella Cuccarini, paura per la figlia Chiara: malore dopo uno scontro (Di giovedì 16 gennaio 2020) La vita in diretta, Lorella Cuccarini: paura per la figlia, che ha un incidente mentre fa sport E’ stato il settimanale Nuovo a raccontare l’episodio: Chiara, figlia di Lorella Cuccarini, ha avuto un piccolo incidente mentre giocava a calcetto. “La figlia di Lorella Cuccarini si sente male sul campo da calcio e piange per il dolore” si legge infatti tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale, uscito in edicola questa mattina. Nell’articolo in questione si dice anche che la conduttrice de La vita in diretta nel momento in cui è avvenuto l’episodio era presente, seduta sugli spalti, e da lì ha gridato per chiamare i soccorsi, vedendo la figlia stesa a terra. Nel bel mezzo di una partita della squadra femminile della Roma, la figlia della Cuccarini finisce a terra dopo uno scontro e lei urla per chiamare un dottore si legge inoltre. Lorella ... Leggi la notizia su lanostratv

annatomasi1 : RT @MaurizioAlbiati: Lorella Cuccarini - La Notte Vola ormai questa non è più una semplice canzone,questa @LCuccarini è... #Leggenda https:… - BCRedway : . @pupoghinazzi Alfonso Signorini : ‘Mi faccio i figli di Lorella Cuccarini’ - MaurizioAlbiati : Lorella Cuccarini - La Notte Vola ormai questa non è più una semplice canzone,questa @LCuccarini è... #Leggenda… -