L’inutile referendum sulla legge elettorale. Salvini si aggrappa alla Consulta. Oggi il verdetto sull’ammissibilità del quesito. Ma per tornare al Mattarellum serve una legge ad hoc (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Mi aspetto che gli italiani possano scegliere sulla legge elettorale del loro Paese, mi auguro che la Consulta dia la parola al popolo come deve essere e non venga loro sottratto questo strumento di democrazia. Una legge elettorale maggioritaria garantirebbe efficienza, modernità, stabilità, concretezza”. Parola di Matteo Salvini. Il leader della stessa Lega che nel 2005 abolì proprio il sistema maggioritario per varare la legge Calderoli, passata alla storia come Porcellum e definita una porcata dal suo stresso ideatore che, peraltro, ieri ha dichiarato di aver depositato al Senato lo scorso 8 ottobre l’ennesima proposta per la reintroduzione del Mattarellum. Nostalgia degli anni ‘90, evidentemente. “E’ tutto già pronto, è tutto nero su bianco al Senato. Ora basta dire un sì o un no per avere subito una legge che bilanci la rappresentatività con la governabilità e che funzioni ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

