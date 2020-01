Lascia i figli soli nella vasca per fumare: un bimbo muore annegato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dramma nel Tennesee, Lindsee Louise Leonardo ha Lasciato i sui figli da soli nella vasca da bagno per andare a fumare una sigaretta e ascoltare un po’ di musica, una volta tornata ha trovato suo figlio di 11 mesi morto annegato. Lascia soli i figli nella vasca da bagno I due bambini, un maschietto e una femminuccia erano stati Lasciati da soli durante il momento del bagnetto. La mamma infatti aveva deciso di andarsi a fumare una sigaretta. Ora Lindsee Louise Leonardo è accusata di omicidio di primo grado per la morte del bimbo di undici mesi Aiden Leonardo. Secondo quanto ha la polizia, la donna rientrando nel bagno ha trovato il bambino che galleggiava sull’acqua, non era presente mentre si stava consumando la tragedia. Chiamato il 911, la donna ha iniziato a rianimare il bambino fino a quando non sono arrivati i soccorsi, sfortunatamente ogni sforzo è stato inutile. ... Leggi la notizia su notizie

