Kate Middleton, il regalo inaspettato della Regina Elisabetta: «Uno ‘sfregio’ a Meghan Markle» (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’addio di Harry e Meghan Markle dalla Royal Family non è stato certamente indolore per la Regina Elisabetta e per la casa reale del Regno Unito. Ha segnato, in un certo senso, la fine di un’epoca, quella di Harry, William e Kate spensierati e uniti. La felice stagione di due fratelli, i figli di Lady Diana rimasti orfani troppo presto, rinati grazie anche alla presenza di Kate Middleton, una ragazza semplice e alla mano, cresciuta in una famiglia unita. Proprio la duchessa di Cambridge, prima di diventare la moglie del futuro re di Inghilterra, era riuscita a restituire al fidanzato e al cognato quella serenità che a lungo era mancata loro. Niente sarà più come prima: il principe Harry lascerà l’Inghilterra per raggiungere in Canada la moglie Meghan e il figlio Archie. La coppia non sparirà dalle scene, come tanti si aspettano. Harry e consorte non hanno scelto una ... Leggi la notizia su urbanpost

