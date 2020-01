Inchiesta Ponte Morandi, il gip segnala pressioni ai periti da parte dei consulenti di alcuni degli indagati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ponte Morandi, i periti del gip segnalano pressioni da parte dei consulenti degli indagati. I documenti sono stati inviati alla Procura. Ponte Morandi, il gip Nutini ha segnalato alla Procura di Genova pressioni sui periti nominati dal giudice da parte dei consulenti di alcuni degli indagati. L’Inchiesta sul crollo del Ponte L’Inchiesta sul crollo del Morandi prosegue tra mille difficoltà, anche perché si tratta di una vicenda particolarmente complessa, che potrebbe affondare le proprie radici indietro nel tempo. Oltre allo spettro della scarsa se non addirittura mancata manutenzione c’è anche il sospetto dei report truccati da parte del personale incaricato di monitorare lo stato di salute del Ponte sul Polcevera. Ponte Morandi Ponte Morandi, i periti del Gip denunciano pressioni da parte di consulenti degli indagati Il Giudice per le indagini ... Leggi la notizia su newsmondo

repubblica : Inchiesta ponte Morandi, la denuncia dei periti del gip: 'Pressioni da parte degli altri consulenti' - paoloigna1 : Inchiesta ponte Morandi, la denuncia dei periti del gip: 'Pressioni da parte degli altri consulenti' - NewsMondo1 : Inchiesta Ponte Morandi, il gip segnala pressioni ai periti da parte dei consulenti di alcuni degli indagati… -