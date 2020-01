Ilaria Teolis si è fidanzata con Andrea Cirillo - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Anita Adriani Ilaria Teolis, nota al pubblico per aver partecipato al realiy show Temptation Island 2019, si è legata sentimentalmente con Andrea Cirillo. I neo fidanzati sono apparsi in pubblico per la prima volta Ilaria Teolis ha archiviato il passato e, oggi, è follemente innamorata di un nuovo compagno. L'ex protagonista della passata edizione di Temptation Island ha mollato gli ormeggi e si è lasciata trascinare dalla corrente dell'innamoramento. La giovane 24enne, ignorando ogni tabù, è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma Andrea Cirillo, facendosi immortalare dai fotografi mentre calcavano un red carpet della capitale. La Teolis proprio dinanzi al falò rivelatore del reality show di Canale 5, Temptation Island 2019, aveva chiuso i battenti della sua relazione con l'ex fidanzato Massimo Colantoni. Attualmente la ragazza sta vivendo una fase di rinnovamento ... Leggi la notizia su ilgiornale

