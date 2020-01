Harry e Meghan in Canada non sono benvenuti. Trudeau: “Ci sono questioni da risolvere” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Harry e Meghan, il Canada frena. La posizione di Trudeau Pare che il Canada non sia così entusiasta di accogliere il principe Harry e Meghan Markle. Il primo ministro canadese Justin Trudeau dopo uno slancio iniziale di felicità avrebbe fatto un passo indietro precisando che “ci sono ancora questioni delicate da risolvere” in vista dell’arrivo della coppia. Tra queste, le spese legate alla sicurezza dei reali e il loro eventuale status di cittadinanza nel Paese. Superate le difficoltà con la Regina Elisabetta II e con il principe Carlo che dopo il lungo vertice nel castello di Sandringham di martedì hanno accettato di concedere a Harry e Meghan una vita più indipendente lontana dal Regno Unito, i due si trovano ora ad affrontare i problemi di accoglienza con il Canada. La cittadinanza canadese Il prestigioso quotidiano canadese The Globe and Mail precisa infatti che la ... Leggi la notizia su tpi

