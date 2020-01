Elisa De Panicis “contro” Napoli: scatta la mobilitazione per eliminarla (Di giovedì 16 gennaio 2020) GF Vip: è ancora tempo di polemiche. Altro giro, altra corsa. Archiviato il caso Salvo Veneziano che aveva pronunciato delle frasi forti nei confronti della influencer Elisa De Panicis ora è proprio quest’ultima a finire nell’occhio del ciclone. Al centro, ancora una volta, ci sono delle frasi che avrebbero leso e offeso una parte dei telespettatori da casa. E adesso è in atto una vera e propria mobilitazione. La De Panicis e la sua Napoli cafona A insorgere, questa volta, sono i napoletani che non hanno affatto gradito alcune esternazioni della bionda concorrente. La modella aveva detto: “Lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona”. E, manco a dirlo, apriti cielo. Tantissime le segnalazioni su Twitter dell’accaduto da parte di napoletani che chiedevano l’eliminazione della concorrente. Ma la squalifica non c’è stata, così come non ci sono state le ... Leggi la notizia su thesocialpost

