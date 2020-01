Di Maio si blinda, ora “terza via”. Pd non gradisce. E il M5s continua a perdere pezzi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il no della Corte costituzionale al referendum voluto dalla Lega per arrivare ad un maggioritario puro apre la strada al proporzionale ma serve a Di Maio anche per 'blindare' la leadership e soprattutto per ribadire che la cosiddetta 'terza via' e' il percorso da seguire. Il capo politico M5s punta ad essere l'ago della bilancia per quando si andra' a votare. "Chi vincera' tra Pd e Lega dovra' allearsi con noi dopo il voto per formare un governo", osserva un 'big' pentastellato. E' un percorso che sulla carta potrebbe in futuro portare anche ad un nuovo 'ricongiungimento' tra M5s e il partito di via Bellerio che qualora dovesse risultare vincitore alle prossime politiche potrebbe in teoria dover chiedere l'appoggio del Movimento. Ma al di la' di ipotesi lontane la 'terza via' di Di Maio e' sancita pure dall'incontro con il capo politico, insieme a Toninelli, ha avuto con i referenti del ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Di Maio si blinda, ora 'terza via'. Pd non gradisce. E il M5s continua a perdere pezzi - - infoitinterno : Di Battista blinda Di Maio e ammorbidisce i toni sull’espulsione di Paragone -