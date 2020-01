Così i non vedenti leggono e scrivono messaggi su WhatsApp (Di giovedì 16 gennaio 2020) In una delle ultime versioni dell'app gli sviluppatori hanno reso l'interfaccia di lettura dei messaggi compatibile con l'utilizzo di una speciale tastiera braille su touch screen, realizzata da Apple per i suoi iPhone. In questo modo i non vedenti possono rispondere ai messaggi ricevuti dopo averli fatti leggere al software di sintesi vocale. Leggi la notizia su fanpage

davidefaraone : L’anima del grillismo si sta impossessando del Pd che oggi ha votato per il processo a vita. Che il giustizialismo… - matteosalvinimi : Piacenza, piazza Cavalli così piena di gente non si vedeva da anni! Avanti Lega, si vince?? #26gennaiovotoLega… - Eurosport_IT : 'Prima di fare domande, volevo dire due cose altrimenti inizio a rispondere solo sì o no...' Gattuso non ci sta e… -