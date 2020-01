Choc nel cimitero di Chiaravalle: corpo di neonato mummificato trovato su una bara (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ciò che è stato scoperto nelle ultime ore in un paese in provincia di Ancona ha sconvolto praticamente tutti. Siamo a Chiaravalle, dove alcuni tecnici dell’ufficio cimiteriale del Comune hanno fatto un macabro ritrovamento. Dopo aver completato alcune traslazioni di alcuni loculi di famiglia, adagiato sopra una bara è stato rinvenuto il piccolo corpo di un neonato mummificato. I tecnici hanno manifestato tutto il loro Choc: “Sembrava una bambola”. Ma invece non lo era. Un operaio subito dopo ha dichiarato: “Ha presente un film horror? Ecco, era così”. Quel neonato era proprio lì, tra lo sconcerto dei presenti, che non riuscivano proprio a comprendere come fosse finito su quel feretro. Secondo i primi rilievi, quel corpicino dovrebbe appartenere ad un bimbo nato decenni di anni fa. E c’è chi fa riferimento ai bombardamenti di Chiaravalle del 1944, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

