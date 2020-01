Chiede il reddito di cittadinanza ma per l'Inps è morta - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Serena Granato In un intervento di Striscia la notizia, l'inviato Luca Abete ha aiutato una signora residente a Napoli, di nome Colomba, a capire il motivo per il quale la sua richiesta del reddito di cittadinanza le fosse stata più volte respinta Per la cronaca si sono registrati, ad oggi, casi in cui dei cittadini sono risultati beneficiari di pensioni, sussidi e redditi di cittadinanza, pur essendo morti. E a Napoli si è verificato l'esatto contrario. O almeno questo è quanto è stato riportato da Striscia la notizia. L'inviato del noto tg-satirico di Antonio Ricci e trasmesso su Canale 5, Luca Abete, ha fatto luce sul caso che vede protagonista una donna campana. Colomba, incalzata dalle domande dell'inviato, ha spiegato il suo caso, per il quale non si è trovata una soluzione. "Lo scorso marzo ho inoltrato la mia richiesta del reddito di cittadinanza, che mi è stata ... Leggi la notizia su ilgiornale

TuzioristaGreen : RT @andria5stelle: Il MoVimento non si ferma #Andria #RedditoDiCittadinanza #M5S - soleterramare : RT @andria5stelle: Il MoVimento non si ferma #Andria #RedditoDiCittadinanza #M5S - bettape : RT @andria5stelle: Il MoVimento non si ferma #Andria #RedditoDiCittadinanza #M5S -