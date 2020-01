Al via la rassegna ‘Il paese dei sogni’: “Il teatro diventa un veicolo turistico” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Presentata questo pomeriggio la sedicesima edizione delle due rassegne di teatro per ragazzi “Il paese dei sogni” e “Anghingò Scuola“, che si svolgeranno presso il teatro De Simone di Benevento attraverso sei appuntamenti da domenica 2 febbraio a domenica 29 marzo. Presente alla conferenza il direttore organizzativo Mimmo Soricelli, che ha illustrato le caratteristiche e le novità di quest’anno – “la rassegna riprenderà in occasione della giornata della memoria. Abbiamo programmato alcune attività laboratoriali lo scorso anno dopo la rassegna il paese dei sogni al teatro De Simone e quest anno abbiamo pensato di programmare queste attività per tutte le domeniche. Dopo gli spettacoli – conclude Soricelli – sproniamo le scuole delle province a fermarsi in città per visitarla e loro ... Leggi la notizia su anteprima24

