Addio a Whatsapp dal 1° febbraio 2020, la lista dei telefoni ‘sfortunati’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Molti smartphone dal 1° febbraio vedranno andare Whatsapp in down per sempre, l’app infatti non funzionerà più. Da un po’ di tempo gira l’indiscrezione, ma ora è una conferma che la stessa Striscia la Notizia su Canale 5 ha dato. Diversi smartphone dal 1° febbraio 2020 vedranno non funzionare più Whatsapp sui propri dispositivi. Molti … L'articolo Addio a Whatsapp dal 1° febbraio 2020, la lista dei telefoni ‘sfortunati’ proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

pataepisi : Mi hanno aggiunto ad un gruppo whatsapp per un addio al celibato a Barcellona. La mia prima illuminate considerazio… - Brayan101 : RT @WindowsBlogIta: WhatsApp smette di funzionare su Windows Mobile dal 15 gennaioAddio ...o forse arriverderci - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: WhatsApp smette di funzionare su Windows Mobile dal 15 gennaioAddio ...o forse arriverderci -