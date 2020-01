A Taranto la proposta di un Parco naturale per proteggere il Mar Piccolo e le sue attività (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Mar Piccolo di Taranto è un bacino interno della superficie di 2176 ettari, con un perimetro di 26,5 km e un volume di acqua stimato in 200 milioni di metri cubi, che comunica col mare attraverso due aperture (il Canale Navigabile e il Ponte di Pietra) e ospita sui fondali numerose sorgenti sottomarine di acqua dolce che lo rendono probabilmente un “unicum ambientale” nell’intero contesto mediterraneo. Tale copioso apporto di acqua dolce, oltre che dar vita ad un ambiente irripetibile, contribuisce alla riduzione dell’inquinamento proveniente dalle diverse attività umane del capoluogo e dei paesi limitrofi. Attualmente, grazie alla progressiva chiusura delle fonti inquinanti e al lavoro di decontaminazione da tempo avviato dal Commissario straordinario per le bonifiche, attività ancora in corso di svolgimento, la situazione è molto migliorata. Ma già da tempo si aveva la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

