Torino, mostra Space Adventure: centinaia di metri quadri di pura interattività nello Space Camp (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A 50 anni dallo sbarco sulla Luna la conquista dello Spazio è protagonista di una mostra della Nasa (Space Adventure) che sarà aperta a Torino fino al 13 Aprile. Oltre 100 memorabilia dello spazio per raccontare la storia della corsa alla Luna, dalla competizione USA-U alla collaborazione fra le due potenze. Video, oggetti, tute, attrezzi, strumenti “lunari”, modellini in scala, la cyclette usata nella stazione spaziale orbitante dagli astronauti per fare esercizio e non perdere il tono muscolare, persino il cibo degli astronauti e alcune eccellenza Made in Italy volate nello spazio, dal cioccolato Gobino all’acqua Smat. La visita termina nello Space Camp: centinaia di metri quadri di pura interattività dove, grazie ai simulatori, i visitatori potranno sperimentare le stesse sensazioni che provano astronauti e cosmonauti durante l’addestramento, dalla microgravità alla perdita ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

