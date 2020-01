The Mandalorian, Taika Waititi su Baby Yoda: "Smettetela di chiamarlo così! Potrebbe essere una femmina" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Taika Waititi, che ha lavorato alla prima stagione di The Mandalorian, ha fatto una richiesta ai fan di Baby Yoda. Taika Waititi ha chiesto ai fan di smettere di chiamare Baby Yoda la simpatica creatura al centro della serie The Mandalorian, di cui è stato uno dei protagonisti e registi. Il filmmaker, tra i protagonisti delle nomination agli Oscar 2020 con il film Jojo Rabbit, durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, è tornato a parlare del personaggio introdotto nella saga di Star Wars grazie alla serie ideata da Jon Favreau. Taika Waititi ha dichiarato: "So che le persone avrebbero parlato di Baby Yoda, ma so anche il vero nome di Baby Yoda. Quindi se volete farmi un favore, Smettetela di ... Leggi la notizia su movieplayer

