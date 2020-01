The CW ordina il reboot di Walker Texas Ranger e Superman & Lois: Jared Padalecki e Tyler Hoechlin protagonisti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ancora una volta The CW ha deciso di bruciare le tappe e rivelare ai propri fan che anche il reboot di Walker Texas Ranger e Superman & Lois saranno tra le serie in onda nella prossima stagione televisiva. L'offerta si fa sempre più ampia così come il bouquet di proposte della rete giovane americana che non solo non vuole rinunciare ai suoi eroi ma nemmeno ai volti più noti al suo pubblico. Ecco perché chiuso il cerchio intorno a Supernatural, Jared Padalecki avrà modo di tornare protagonista proprio nel reboot di Walker Texas Ranger.Martedì The CW ha annunciato di aver ordinato la serie reboot di Walker, Texas Ranger con Padalecki pronto a calarsi nel ruolo reso famoso da Chuck Norris. Si parla del riavvio ormai dallo scorso ottobre ma adesso sembra che tutto sia ufficiale e che Jared, chiuso il capitolo Supernatural avrà modo di riposarsi un po' per poi tornare in estate sul ... Leggi la notizia su optimaitalia

