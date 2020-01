Teracube, lo smartphone sostenibile grazie a una garanzia di quattro anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una delle principali fonti di inquinamento per il nostro pianeta è rappresentato dai cosiddetti rifiuti RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Si tratta di un problema assai grave, non solo perché sono solitamente prodotti non riciclabili e realizzati con materiali non ecologici, come ad esempio il cobalto, o con i cosiddetti “minerali di conflitto” come il Coltan (columbite-tantalite), ma molto più semplicemente perché ne produciamo (e consumiamo) troppi. Per questo ha fatto abbastanza scalpore al CES di Las Vegas la presentazione di Teracube, uno smartphone di fascia media che si definisce sostenibile, non già grazie all’impiego di chissà quali materiali ecologici, ma semplicemente perché ingegnerizzato per durare nel tempo, tanto da essere garantito per quattro anni. Come sostiene anche l’ultimo studio dello European Environmental ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

