Serena Enardu e Pago, Miriana Trevisan fa una confessione: “Non pensavo…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan lancia una frecciata a Serena Enardu Miriana Trevisan è tornata a parlare del suo ex marito, Pago, e di quanto accaduto venerdì scorso con Serena Enardu al Grande Fratello Vip. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi la showgirl ha ammesso sull’ex tronista: “Sentivo che sarebbe entrata nella casa del GF Vip, ma non pensavo così presto … Al posto di Serena non sarei andata, avrei aspettato”. Miriana Trevisan ha sottolineato che anche Serena Enardu sta soffrendo, proprio come Pacifico Settembre. La showgirl però ha ribadito che al momento Pago al GF Vip ha bisogno “del suo spazio e di tempo per guarire le ferite”. La Trevisan ha voluto sottolineare che rispetterà ogni scelta dell’ex compagno e che il suo desiderio è che il cantante ritrovi la serenità, con o senza Serena. Miriana Trevisan: ... Leggi la notizia su lanostratv

