Roma, scuola divide bimbi tra ricchi e poveri, l’istituto: “Nessuna discriminazione” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'Istituto Comprensivo Via Trionfale è intervenuto sulle critiche ricevute per la descrizione della scuola che divide gli studente in base alla classe sociale. Leggi la notizia su fanpage

Roma scuola Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Roma scuola