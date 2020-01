Piccole Donne, Greta Gerwig e un classico capace di parlare alle nuove generazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) All’annuncio delle nomination degli Oscar 2020 è stata disapprovata la mancata nomination a Greta Gerwig per la regia di Piccole Donne (Richard Brody sul New Yorker l’ha definita “scandalosa”), nonostante le sei nomination, tra cui film, attrice protagonista e non protagonista (Saoirse Ronan e Florence Pugh), sceneggiatura alla stessa Gerwig. L’origine della polemica è legata a una lettura di questa sesta versione cinematografica del romanzo di Louise May Alcott come un manifesto del femminismo all’epoca del Me Too, individuando nella scelta dell’Academy una presa di posizione conservatrice nei confronti del rispetto degli equilibri di genere. Non vogliamo entrare nel dibattito. Si potrebbe infatti sottolineare la presenza di diverse Donne in altre categorie e ricordare che la Gerwig aveva ottenuto una nomination alla regia per Lady Bird appena due anni fa. È certo però che la sua ... Leggi la notizia su optimaitalia

