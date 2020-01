Paolo Ciavarro: “Le fidanzate di mio fratello mi adoravano” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Questo articolo Paolo Ciavarro: “Le fidanzate di mio fratello mi adoravano” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Paolo Ciavarro, concorrente del Grande fratello Vip racconta il rapporto con suo fratello a Clizia Incorvaia. Questa sera torna il Grande fratello con la terza puntata, in onda su canale cinque in prima serata, condotta come sempre da Alfonso Signorini, affiancato da i due opinionisti: Pupo e Wanda Nara. Il programma sicuramente si aprirà con … Leggi la notizia su youmovies

trash_italiano : Io bimba di Paolo Ciavarro. #GFVIP - GrandeFratello : Un giovane talento della TV... che da Amici a Forum ha tenuto compagnia a tantissimi telespettatori! Paolo Ciavarro… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP -