Ostia | 17enne preso a bastonate da 60enne in piazza Gasparri

Roma – Una lite in strada culminata con una bastonata. Attimi di tensione ieri pomeriggio, alle 17.30 a Ostia, a piazza Gasparri, dove un 60enne, per cause da accertare, ha dovuto fronteggiare in strada, due minorenni. Un alterco, in cui ad avere la peggio alla fine e' stato un ragazzo di 17 anni che e' stato colpito dall'uomo con un bastone. Il giovane e' stato medicato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. Il 60enne e' stato denunciato. Sul posto sono intervenuti la Polizia del reparto Volanti e il commissariato Ostia. Secondo quanto ricostruito, alla base della lite ci sarebbero futili motivi.

