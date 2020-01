Luigi Favoloso contatta Pomeriggio 5: sta bene, non è in Italia e al momento non può tornare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Arriva la svolta nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 15 gennaio 2020. Nell’anteprima del programma di Canale 5 Barbara d’Urso annuncia che ci sono delle novità. La redazione di Pomeriggio 5 infatti ha avuto dei contatti con Luigi Mario Favoloso che era “scomparso” a detta di sua madre, il 29 dicembre 2019. Ricordiamo che la madre di Luigi ha ritirato in data 8 gennaio la denuncia di scomparsa dopo aver ricevuto una mail tramite la quale suo figlio le comunicava che stava bene e che si era allontanato in modo volontario. Qualche giorno dopo, dopo la sua ultima intervista in tv, la madre di Favoloso aveva deciso di non parlare più di quanto accaduto, sperando solo di poter vedere il prima possibile suo figlio e di sapere dove si trovi. Il padre di Luigi Favoloso aveva intanto contattato la redazione di Domenica Live per aver modo di replicare, dopo le ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

