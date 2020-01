Limbiate, mano schiacciata sotto il carico, operaio in ospedale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un uomo di 39 anni è rimasto ferito questa mattina per un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda di via 8 marzo. L’incidente si è verificato intorno alle 10,30. Qui l’uomo, 39 anni, di origine marocchina residente a Bernareggio ha subito lo schiacciamento della mano sinistra mentre scaricava un camion. La mano è rimasta schiacciata sotto un bancale carico di merce. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che ha provveduto al trasferimento dell’uomo in codice giallo all’ospedale di Desio. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate, mano schiacciata sotto il carico, operaio in ospedale - -