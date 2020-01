Libia, c’è preoccupazione per la sicurezza dei militari italiani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non si respira una bella aria per le nostre forze di sicurezza impegnate in Libia. La preoccupazione gira da diversi giorni negli ambienti diplomatici, ma è stata confermata anche nelle scorse ore nel corso di un’audizione al Copasir del numero uno dell’Ais, Luciano Carta. In questa sede la sicurezza dei nostri uomini in Libia, dalle forze di intellingence ai soldati, è stata passata al setaccio dopo gli ultimi segnali arrivati sopratutto da Tripoli. Un elemento di non poco conto in vista anche della possibile missione europea, sotto egida Onu, a cui l’Italia dovrebbe partecipare e di cui si discuterà già nella oramai prossima conferenza di Berlino. I segnali negativi provenienti dalla Libia La presenza degli italiani in Libia ha sempre spaccato l’opinione pubblica del paese arabo. E questo per via del retaggio storico che vede Roma quale ex forza coloniale della ... Leggi la notizia su it.insideover

