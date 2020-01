Il Mattino: la situazione di stallo sulle multe fa bene sperare per la chiusura della situazione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dall’ammutinamento del 5 novembre sono passati più di due mesi e ancora la situazione non ha avuto alcuna evoluzione. Un buon segno, scrive oggi il Mattino, dal momento che si è fermi sulla scelta del presidente del collegio arbitrale indispensabile per proseguire i 24 arbitrati tra il Napoli e i calciatori della rosa. I tempi tecnici ci sono tutti, ma questo ritardo, questo limbo ricorda un precedente che potrebbe far bene sperare per la chiusura della situazione Nell’estate 2016 Koulibaly rilasciò dichiarazioni legate a un suo possibile addio alla maglia azzurra: il Napoli chiese l’arbitrato per un risarcimento ritenendo lesive le dichiarazioni del giocatore, ma senza un accordo sul presidente dell’arbitrato il procedimento legale si fermò. L'articolo Il Mattino: la situazione di stallo sulle multe fa bene sperare per la chiusura della situazione ... Leggi la notizia su ilnapolista

