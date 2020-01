Formula E - Terzo round: l'ePrix di Santiago (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo quasi due mesi di pausa, il campionato di Formula E torna protagonista del weekend: questo sabato si corre lePrix di Santiago, in Cile, per la terza prova del campionato 2019-2020.Così dopo le prime due gare. Dopo il double-header in Arabia Saudita, abbiamo visto Sam Bird più carico che mai, capace di conquistare la vittoria in gara 1, salvo poi finire a muro il giorno successivo. Alexander Sims ha vinto il secondo ePrix a Diriyah ed è ora al comando della classifica piloti, con cinque punti di vantaggio su Vandoorne (Mercedes) e 9 su Bird. Per quel che riguarda le squadre, oltre a Virgin e BMW, anche Porsche e Mercedes hanno mostrato delle buone prestazioni e le nuove compagini hanno immediatamente conquistato un piazzamento a podio che chiarisce gli intenti bellicosi di queste new-entry di lusso. Nella classifica a squadre comanda proprio la Mercedes-Benz EQ con 38 punti, due in ... Leggi la notizia su quattroruote

