Final Fantasy VII Remake rimandato: La motivazione di Square Enix (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che la data d’uscita globale di Final Fantasy VII Remake sarà il 10 aprile 2020. Final Fantasy VII Remake slitta di un mese Ed ecco un messaggio da parte del team di sviluppo: Sappiamo che non vedete l’ora che esca Final Fantasy VII Remake e che state aspettando pazientemente di divertirvi con il gioco su cui stiamo lavorando. Per assicurarci di pubblicare il titolo che abbiamo in mente con la qualità che i nostri fan si meritano, abbiamo deciso di spostare la data d’uscita al 10 aprile 2020. Abbiamo preso questa difficile decisione per avere qualche settimana in più per perfezionare il gioco e potervi offrire la miglior esperienza possibile. Da parte di tutto il team, voglio scusarmi, perché significa che dovrete aspettare un po’ più a lungo per ... Leggi la notizia su gamerbrain

