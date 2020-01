Elisa De Panicis rischia la squalifica dal GF Vip? La frase incriminata (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Elisa De Panicis a rischio squalifica? Cosa è successo Elisa De Panicis, dopo la squalifica di Salvo Veneziano, sembrerebbe essere un’altra concorrente la cui presenza all’interno del GF Vip è a rischio. Cosa è successo? Nelle scorse ore, gli autori del reality show di Alfonso Signorini hanno chiesto gli abitanti della casa di recitare alcune scene e all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è toccato recitare il ruolo della donna ubriaca con Aristide Malnati, fin qui nulla di male. Peccato che Elisa si sia lasciata andare a frasi un po’ troppo spinte e di pessimo gusto, tanto da spingere il web a chiedere a gran voce la squalifica. Non mi sco*i bene! Devo scriverti un papiro per farti capire come va fatto ha esclamato Elisa De Panicis al GF Vip. Gli autori prenderanno provvedimento di fronte alle forti frasi prese? Elisa De Panicis litiga ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - Noovyis : (Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia a Elisa De Panicis: 'Sei una pornostar') Playhitmusic - - zazoomnews : Grande Fratello Vip 2020 Antonella Elia a Elisa De Panicis: Sei una pornostar - #Grande #Fratello #Antonella… -