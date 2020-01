Cellulari-tumori, periti criticano Iss

periti incaricati dai giudici di Torino, che hanno stabilito un nesso tra tumori e uso del cellulare,criticano la ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità,pubblicata lo scorso anno. "Usa in modo inappropriato i dati sull'andamento dell'incidenza dei tumori cerebrali e non tiene conto dei recenti studi sperimentali",scrivono nella relazione. Il ministro della Salute Speranza ha detto:"Le sentenze si rispettano sempre. Per quanto mi riguarda, in materia scientifica sono vincolanti i pareri di istituti come l'Oms e l'Iss".(Di giovedì 16 gennaio 2020) incaricati dai giudici di Torino, che hanno stabilito un nesso trae uso del cellulare,la ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità,pubblicata lo scorso anno. "Usa in modo inappropriato i dati sull'andamento dell'incidenza deicerebrali e non tiene conto dei recenti studi sperimentali",scrivono nella relazione. Il ministro della Salute Speranza ha detto:"Le sentenze si rispettano sempre. Per quanto mi riguarda, in materia scientifica sono vincolanti i pareri di istituti come l'Oms e l'Iss".(Di giovedì 16 gennaio 2020)

