Barrow saluta l’Atalanta: «Grazie per i bei momenti» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Barrow ha voluto salutare pubblicamente l’Atalanta, in attesa dell’ufficialità del suo passaggio al Bologna Musa Barrow ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per salutare l’Atalanta, che lo ha ceduto al Bologna nel corso del mercato di gennaio: «Voglio cogliere l’occasione per ringraziare l’Atalanta, che mi ha aiutato a crescere come uomo della squadra giovanile fino alla prima squadra». «Sono davvero felice di aver trascorso momenti fantastici con i miei compagni di squadra giocando con loro, conoscendoli e ringraziandoli anche per tutti i supporti e l’amore che mi hanno mostrato in questi anni. Voglio anche ringraziare lo staff e gli allenatori della squadra giovanile con cui ho lavorato sotto e anche lo staff e allenatore di prima squadra», ha scritto l’attaccante gambiano. View this post on ... Leggi la notizia su calcionews24

