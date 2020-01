Attira i gabbiani nel parcheggio con i popcorn e li investe (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ci sono persone prive di cuore che sono in grado di architettare piani diabolici per creare sofferenza nelle creature più indifese di questa terra, gli animali. A Laurel, nello stato statunitense del Maryland, un uomo ha Attirato in un parcheggio i gabbiani, con dei pop corn, e poi li ha intenzionalmente investiti con la sua auto. Il Dipartimento di polizia di Laurel è stato chiamato a indagare la settimana scorsa su questo caso di crudeltà verso gli animali che ha lasciato tutti sotto choc. Questa persona crudele e malvagia ha prima Attirato uno stormo di gabbiani in un parcheggio, disseminando pop corn dappertutto, e poi a bordo della sua auto li ha investiti. Senza mostrare alcuna pietà per i poveri animali indifesi e innocenti. Quando gli ufficiali sono arrivati nel luogo dell’agguato, perché di agguato si tratta, erano senza parole. Alla FOX 5 DC il caporale Wilson ha ... Leggi la notizia su bigodino

