Amazon, Bezos contestato in India: è un terrorista economico (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Al fondatore del colosso ecommerce si contesta la chiusura di migliaia di piccoli negozi e una perdita delle entrate governative Leggi la notizia su ilsole24ore

fisco24_info : Amazon, Bezos contestato in India: è un terrorista economico: Al fondatore del colosso ecommerce si contesta la chi… - lachiluche : Jeff Bezos ha fatto una donazione per l'Australia, ed è una grandissima presa per il c*lo - valeripozzaglio : RT @Viceitaly: Jeff Bezos ha fatto una donazione per l'Australia, ed è una grandissima presa per il c*lo -