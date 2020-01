Zingaretti, via libera a De Luca: “Allargare il campo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Via libera di Nicola Zingaretti alla ricandidatura di Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione Campania. Nel corso di un colloquio avvenuta questa mattina a Contigliano, a margine del conclave del Pd, Zingaretti ha garantito a De Luca il pieno sostengo dei Dem, e lo ha invitato ad allargare il più possibile il campo della coalizione. L'articolo Zingaretti, via libera a De Luca: “Allargare il campo” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

