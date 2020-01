Trovata morta in un sacco a pelo. L'anziana avvelenata dalla nuora (Di martedì 14 gennaio 2020) Tiziana Paolocci La brasiliana ha ucciso Simonetta Gaggioli, ex funzionaria della regione Toscana, sperando di approfittare dell'eredità Ha ucciso la suocera somministrandole una dose massiccia di un medicinale che l'anziana assumeva già. È arrivato a una svolta il giallo della morte di Simonetta Gaggioli, 76 anni, ex funzionaria della Regione Toscana, riTrovata dentro un sacco a pelo abbandonato sul ciglio di una strada in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino, in provincia di Livorno. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era stato notato per caso da un passante il 3 agosto scorso, che aveva dato l'allarme. Ma il delitto, secondo i carabinieri di Livorno e Piombino che si sono occupati delle indagini, risalirebbe a fine luglio. A uccidere la donna sarebbe stata la nuora, Adriana Rocha Gomez, trentaduenne brasiliana, ... Leggi la notizia su ilgiornale

redazioneiene : 'Lo stato è contro la verità'. Ha commentato così la possibile archiviazione il papà di Sissy, l'agente penitenziar… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Livorno, 76enne trovata morta in sacco a pelo: un arresto per omicidio #livorno - infoitinterno : Anziana trovata morta in un sacco a Livorno: arrestata la nuora brasiliana -