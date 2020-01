Tre novità WhatsApp ad inizio 2020 pure per la dark mode su iPhone (Di martedì 14 gennaio 2020) Quali novità WhatsApp ci riserva questo inizio 2020? L'applicazione di messaggistica è in costante sviluppo e ha appena ricevuto un nuovo update beta nella sua versione per iPhone. Vanno segnalate pure delle interessanti novità per la dark mode, anche se quest'ultima non è stata implementata ancora in via ufficiale. La versione dell'aggiornamento WhatsApp appena sfornata è la 2.20.10.23. L'aspetto da mettere subito in evidenza è la funzione per l'utilizzo limitato dei dati di connessione. La novità (se attiva) è molto interessante perché consente di risparmiare GB preziosi del proprio pacchetto, dal momento in cui tutti i contenuti multimediali come foto e video, di default, non saranno più scaricati in maniera automatica, quando ricevuti via app. Il cambiamento riguarderà anche le note vocali che dovranno essere dunque scaricate per essere ascoltare. Un'altra novità WhatsApp ... Leggi la notizia su optimaitalia

