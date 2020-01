“Soffro”. Martina Nasoni, la decisione dell’ex Daniele Dal Moro è un colpo al cuore (Di martedì 14 gennaio 2020) La storia tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è andata avanti tra alti e bassi per diversi mesi prima di naufragare. A prendere la decisione è stato Daniele pronto adesso a salire sul trono di Uomini e Donne. Un passo che ha amareggiato ancora di più Martina Nasoni che si è sfogata in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. “Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: l’ho chiamato subito per affrontarlo. E lui ha negato, non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore”, ha raccontato Martina Nasoni alla rivista edita da Cairo Editore. “Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa”, ha detto la 21enne. Continua dopo la foto La ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

zazoomblog : Daniele Dal Moro Martina Nasoni: “Soffro dovevo essere io la nuova tronista” - #Daniele #Martina #Nasoni: #“Soffro - _martina_2000 : RT @homeyourselff: Soffro di un disagio che non riesco a risolvere: Ogni volta che studio devo fare sempre schemi. Anche se non ho tempo de… -