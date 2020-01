Raffaele Ielpo non ce l’ha fatta, il cantiere M4 lo ha ucciso (Di martedì 14 gennaio 2020) Ielpo stava facendo alcune misurazioni nel sottosuolo quando alcuni pezzi di pietra si sono staccati, travolgendolo. I soccorritori lo avevano liberato a fatica. Nonostante la sua forte tempra, non ce l’ha fatta Raffaele Ielpo a superare i traumi da schiacciamento che gli avevano causato subito un arresto cardiocircolatorio, poi risolto, ma risultato fatale qualche ora … L'articolo Raffaele Ielpo non ce l’ha fatta, il cantiere M4 lo ha ucciso proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

