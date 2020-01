Nomine RAI, tensione in Consiglio di Amministrazione sulle proposte di Salini (Di martedì 14 gennaio 2020) Grande tensione per le Nomine RAI. Salini formalizza le proposte, si attende la reazione politica. ROMA – E’ tempo di Nomine in RAI. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, l’a.d. Salini ha sciolto i primi dubbi. L’amministratore delegato ha ufficializzato le proposte per tutte le posizioni. Nel tentativo di sbloccare la situazione Salini ha presentato i nomi dei possibili vertici delle reti, decidendo di non esprimersi sulle direzioni dei telegiornali. Nomine RAI, Salini formalizza le proposte Si tratta, come riportato da La Repubblica, di Stefano Coletta alla direzione di Rai1 e dell’Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità, Silvia Calandrelli a Rai3 e alla direzione Cultura, Franco Di Mare all’Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Duilio Giammaria ... Leggi la notizia su newsmondo

