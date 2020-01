Mariano Catanzaro litiga con Raffaello Mazzoni: è caos a La Pupa e il Secchione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e viceversa, violenta lite tra il Pupo Mariano e il Secchione Mazzoni Il momento delle nomination in qualsiasi reality è quello più critico e che più riscalda gli animi ed anche a La Pupa e il Secchione e viceversa ciò non fa eccezione. Le nomination hanno fatto perdere la pazienza al Secchione Raffaello Mazzoni che si è arrabbiato contro Mariano Catanzaro. Innanzitutto occorre premettere che ad inizio puntata le varie coppie formate delle Pupe e dai Secchioni sono state scambiate da Paolo Ruffini e ciò ha creato malumori e nervosismi. Le nuove coppie mischiate hanno visto trionfare la coppia formata da Stella e Mazzoni che ha ottenuto il punteggio più altro nelle varie prove. Tale coppia ha dovuto scegliere chi mandare in nomination ed alla fine hanno nominato le coppie Carlotta e Massa, e Genna e Mariano, quest’ultimo però non ha preso bene la nomination ... Leggi la notizia su lanostratv

la_ladefe : Vogliamo Mariano Catanzaro al gf ! ?? #GFVIP - thund3rluke : RT @laa_lallii: STO DAVVERO ASSISTENDO A MARIANO CATANZARO CHE RECITA LA TABELLINA DEL 7? #lapupaeilsecchione - Shoken70588183 : RT @AwelTheFirst: Non so se indignarmi per Mariano Catanzaro che confonde Stalin con Benito Mussolini, tra l’altro nella puntata in cui Ale… -