Maddalena Corvaglia compie 40 anni. La Canalis assente al party (Di martedì 14 gennaio 2020) Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono sempre più lontane. La showgirl pugliese ha compiuto 40 anni, ma la sua migliore amica non era presente al party. Un’assenza che conferma, ancora una volta, la lite fra le due ex veline di Striscia la Notizia, un tempo inseparabili. Da tempo ormai Elisabetta e Maddalena sono distanti e sembra che nulla riesca a riunirle, nemmeno il 40esimo compleanno della Corvaglia che ha festeggiato insieme agli amici più cari senza la Canalis. L’ex velina ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui racconta il suo party di compleanno, fra risate, brindisi e scherzi. Con lei Alessandro Viani, l’uomo che le ha ridato il sorriso dopo l’addio a Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi sposato nel 2011 e da cui ha avuto la figlia Jamie. Per amore del musicista e per stare vicino alla Canalis, sua migliore amica, Maddalena si era ... Leggi la notizia su dilei

