Le previsioni meteo di mercoledì 15 gennaio

previsioni meteo a medio-lungo termine : Anticiclone almeno fino al 18 con qualche pioggia in Liguria Primo peggioramento nel weekend : Previsioni Meteo – Poco da rilevare fino a Sabato 18, continuando in linea generale l’egemonia anticiclonica su gran parte dell’Italia. Pur tuttavia, nonostante l’alta pressione, correnti umide indotte dalla circolazione oraria intorno all’alta e provenienti dalla Spagna, Golfo del Leone, nell’attraversare il Mediterraneo occidentale, si caricheranno un po’ di umidità che poi andrà a condensare sui ...

previsioni meteo 14 gennaio : tempo stabile - ma smog e nuvolosità intensa : Le Previsioni meteo di domani 14 gennaio ci dicono che il dominio dell'alta pressione prosegue senza contrarsi. Alla stabilità atmosferica che avvolge quasi tutto del nostro Paese fa da contraltare un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, con alti livelli di smog soprattutto nelle grandi città del Nord, Torino su tutte.Continua a leggere

Meteo Roma : previsioni per martedì 14 gennaio : Meteo Roma: previsioni per martedì 14 gennaio Giornata di tempo stabile con qualche nube nella mattinata e sole prevalente nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +3°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 14 gennaio Tempo asciutto nella giornata con nuvolosità in transito nella mattinata su tutti i settori; maggiori schiarite nel corso delle ore pomeridiane. In ...

previsioni meteo : oggi una’isola di maltempo all’estremo Sud in un mare di alta pressione : Previsioni Meteo – L’egemonia anticiclonica prosegue indiscussa su gran parte del Paese, con cieli in prevalenza sereni al Centro Nord, salvo più chiusi per nebbie sulla Pianura Padana. Da segnalare anche po’ di nubi irregolari sulla Liguria, sull’Est della Sardegna, occasionalmente su Centro Appennino e più diffusamente sui mari. Persiste invece, questo già da ieri, una diffusa instabilità su parte delle regioni meridionali, ...

previsioni meteo 13-19 gennaio : inverno finalmente in arrivo? : Le condizioni Meteo dal 13 al 19 gennaio 2020: cosa succederà nei prossimi giorni e cosa dobbiamo sapere sulla coltre di smog che sta attanagliando il nord Italia. Stiamo vivendo una situazione anomale. Le condizioni Meteo di questi giorni di gennaio 2020 non sembrano proprio essere di stampo invernale. Ci sono temperature sopra la norma, […] L'articolo Previsioni Meteo 13-19 gennaio: inverno finalmente in arrivo? è apparso prima sul sito ...

previsioni meteo - brusca virata per fine mese : più freddo con locali nevicate a bassa quota al Nord - piogge al Sud : Previsioni Meteo – Improvvisa virata dei modelli mattutini, ma soprattutto di quello europeo ECMWF: tutti gli scenari freddi visti fino a ieri, anche con decisa azione depressionaria proprio intorno all’Italia, vengono dirottati verso la Spagna. Un’azione meridiana dell’alta pressione oceanica verso il prossimo fine settimana ci sarebbe, ma il getto in affondo lungo il suo bordo orientale andrebbe a colpire la Spagna, per poi finire ...

previsioni meteo Milano 13-16 gennaio : cielo coperto ma niente piogge. Ancora nebbia : Un inizio di settimana all'insegna del sole alternato a cielo coperto: almeno secondo le Previsioni meteo su Milano per i prossimi giorni che escludono dunque il rischio precipitazioni, nonostante nei giorni a venire le nuvole dovrebbero addensarsi sopra il capoluogo lombardo. Previsti fenomeni di nebbia per la giornata di martedì 14 gennaio.Continua a leggere

previsioni meteo Aeronautica Militare : nei prossimi giorni tornano pioggia e neve : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 19 Gennaio 2020. Oggi al Nord sereno o poco nuvoloso; nubi basse associate a foschie anche dense e nebbie in banchi in Val padana e aree costiere dell’Emilia-Romagna; temporaneo miglioramento delle visibilità e attenuazione della copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata, con ...

previsioni meteo : fitta nebbia in Val Padana/ Nuvole in aumento e piogge al Sud : Previsioni meteo per la nuova settimana in partenza: regna l'alta pressione. nebbia fredda al Nord e Nuvole in aumento nelle zone meridionali.

previsioni meteo Toscana : possibili piogge e nevischio in Appennino : Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 17 gennaio. Oggi sereno o poco nuvoloso. Aumento delle velature dal pomeriggio. Nubi più consistenti in serata. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve calo. Domani molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con deboli piogge ...

Le previsioni meteo di martedì 14 gennaio : Le previsioni meteo di martedì 14 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro addensamenti su Umbria e Toscana. Al Sud velature su Calabria e Sicilia, cielo sereno sul resto del settore. Le previsioni meteo di martedì 14 gennaio – Giornata all’insegna della stabilità senza fenomeni di particolare rilievo. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno sulle ...

previsioni meteo domani martedì 14 gennaio e prossimi giorni : Per la giornata di domani martedì 14 gennaio 2020, inizia il trend di maltempo. Nuvolosità con rovesci sparsi, e banchi di nebbia interesseranno la penisola. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e mari nelle varie ore della giornata. Presenti anche i link per i Meteo locali delle 33 città più popolose. nord: Al mattino nebbie diffuse sulla […] L'articolo Previsioni Meteo domani martedì 14 gennaio e prossimi giorni proviene da ...

