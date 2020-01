Il Papa è uno solo e il suo nome è Bergoglio. Nemmeno Ratzinger lo mette in dubbio (Di martedì 14 gennaio 2020) Benedetto XVI contro Francesco? Celibato sacerdotale o preti sposati? Per cercare di fare un po’ di chiarezza nel dibattito che sta infuocando le stanze vaticane bisogna tornare indietro di 10 anni. Nel 2009 Ratzinger emana la costituzione apostolica Anglicanorum coetibus per favorire gli anglicani che chiedono di essere ammessi nella Chiesa cattolica. In essa, tra l’altro, si legge: “L’ordinario, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale nella Chiesa latina, pro regula ammetterà all’ordine del presbiterato solo uomini celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al canone 277, di ammettere caso per caso all’ordine sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede”. Una possibilità, quella prevista da Benedetto XVI per gli anglicani, che non stride per nulla con quella proposta dal Sinodo dei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

