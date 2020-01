Gazzetta: Amrabat indugia, c’è un’offerta dell’Inter (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Napoli chiude anche l’operazione Rrahmani con il Verona e porta a quota 3 gli acquisti di questo gennaio, ma resta aperta con il club veronese la situazione di Amrabat. Nonostante il doppio accordo tra le due società infatti il calciatore, secondo quanto riporta la Gazzetta avrebbe ancora qualche perplessità. Al club veneto il Napoli verserà 30 milioni di euro, 14 dei quali verranno spesi per il difensore kosovaro che oggi, o al massimo domani, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche. Dopodiché, i due club formalizzeranno l’operazione. Il giocatore resterà a Verona fino a giugno. Diverso il discorso per Amrabat. Lui sta indugiando, a tentarlo c’è un’offerta dell’Inter, che sta prendendo in seria considerazione. Ma Giuntoli non è disposto a mollare e sta pressando sugli agenti del marocchino per venire al dunque. Comunque lui è ottimista, alla fine il ... Leggi la notizia su ilnapolista

