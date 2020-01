Garbagnate, appello di Sant’Antonio del Wwf: non accendete quel falò (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Wwf scrive al sindaco e alla Polizia locale di Garbagnate segnalando la presenza di legno trattato e plastica nel cumulo di materiali pronto per il falò di Sant’Antonio nell’area del laghetto di pesca sportiva della Fametta. “Questa catasta – scrive il presidente del Wwf Insubria, Gianni Del Pero – è composta non solo da ramaglie o comune legname, ma anche da notevoli quantità di legno trattato con vernici o collanti pericolosi per la salute in caso di combustione incontrollata e oltretutto da materiale plastico, cosa peraltro vietata dalla normativa regionale. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

